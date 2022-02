https://it.sputniknews.com/20220222/covid-in-israele-confini-aperti-per-tutti-i-turisti-dal-1-marzo-15250625.html

Covid in Israele, confini aperti per tutti i turisti dal 1° marzo

Covid in Israele, confini aperti per tutti i turisti dal 1° marzo

I turisti vaccinati e non potranno entrare nel Paese sottoponendosi a due test, uno prima della partenza e uno all'arrivo. 22.02.2022, Sputnik Italia

Israele allenta le restrizioni Covid e apre i cieli ai turisti. Dal primo marzo, i cittadini stranieri, vaccinati e non, potranno entrare nel Paese per turismo. Resterà l'obbligo di sottoporsi a due test, uno prima della partenza ed uno all'arrivo.Per i cittadini israeliani sarà sufficiente sottoporsi ad un test Pcr all'ingresso nel Paese. È annullato l'obbligo si sottoporsi al test antigenico rapido e decade la quarantena per i cittadini non vaccinati risultati negativi al tampone.La riapertura è stata decisa nel corso di una riunione tra il primo ministro israeliano Naftali Bennet e il ministro del Turismo Yoel Razvozov.Il primo ministro ha parlato di un'apertura graduale al miglioramento della situazione epidemiologica, che in questo momento è buona. "Continueremo a monitorare da vicino. In caso di una nuova variante, agiremo di nuovo rapidamente”, ha sottolineato il premier.Nelle ultime settimane, il numero di nuovi casi di Covid nel Paese è diminuito significativamente. Dopo aver riportato un record di 617.565 nuovi casi per la settimana terminata il 30 gennaio, Israele ha registrato 126.762 nuovi casi nell'ultima settimana, secondo i dati della Johns Hopkins University.

