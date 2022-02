https://it.sputniknews.com/20220222/covid-gb-la-regina-elisabetta-ancora-sintomatica-annullati-tutti-gli-impegni-15260358.html

Covid GB, la regina Elisabetta ancora sintomatica: annullati tutti gli impegni

Covid GB, la regina Elisabetta ancora sintomatica: annullati tutti gli impegni

Elisabetta era riuscita ad evitare il contagio che ha colpito alcuni membri della Royal Family, ma due giorni fa Buckingam Palace ha comunicato la positività... 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T16:48+0100

2022-02-22T16:48+0100

2022-02-22T16:49+0100

gran bretagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/271/30/2713075_0:217:4401:2692_1920x0_80_0_0_0c6af252e251f69865382884fbf968de.jpg

La regina Elisabetta II, 95 anni, ha annullato tutti gli impegni virtuali programmati per sintomi persistenti simili al raffreddore legati al Covid. Lo riporta la stampa britannica. La monarca continuerà a svolgere impegni più leggeri nei suoi appartamenti del Castello di Windsor, dove trascorre la quarantena dopo essere risultata positiva al coronavirus. Resta in agenda un colloquio telefonico con il primo ministro Boris Johnson, in programma per mercoledì. La prossima settimana è previsto un ricevimento diplomatico il 2 marzo a Windsor, dove Elisabetta dovrebbe incontrare centinaia di membri del corpo diplomatico. Domenica 20 febbraio Bucking Palace ha comunicato la positività della regina, che è vaccinata con terza dose e manifesta sintomi lievi. La monarca è sotto il monitoraggio di un'equipe medica guidata da Sir Huw Thoma. E' la prima volta che Elisabetta II contrae il virus dall'inizio della pandemia di Covid-19.

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gran bretagna