Berlusconi, possibile matrimonio in vista con Marta Fascina

Aria di nozze ad Arcore, come da indiscrezioni e articolo sul tema apparso sul giornale Libero Quotidiano. Alcuni segni lasciano presagire ad un annuncio ufficiale a breve.Non solo il bacio scambiato tra Marta Fascina e il Cavaliere, andato in onda questa domenica allo stadio Brianteo di Monza, con un attento Galliani che sembra vigilare sull'allegro quadretto intimo.Anche le voci di dissenso all'idea che Berlusconi convoli nuovamente a nozze da parte dei figli avuti dalla seconda moglie aggiungono un ulteriore tassello a quella che è ancora solo un'ipotesi.L'autore dell'articolo apparso su Libero Quotidiano, Salvatore Dama, riferisce così in merito:I matrimoni precedenti del CavaliereSilvio Berlusconi si è sposato una prima volta con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio nel 1965. Da questa prima unione nacquero Maria Elvira, detta Marina, e Pier Silvio.Nel 1985 il Cavaliere divorzia per mettersi con Veronica Lario, con cui aveva già prima del divorzio una relazione extraconiugale. Nel 1990 ufficializza la relazione con un secondo matrimonio. Da questo matrimonio nasceranno Barbara, Eleonora e Luigi. Il Cavaliere divorzia poi una seconda volta nel 2012 e inizia una relazione con Francesca Pascale, showgirl, ma nel 2019 si conclude anche questo ulteriore rapporto. Del 2020, infine, la notizia di una sua frequentazione "ufficiosa" con la Fascina.Chi è Marta Fascina?La Fascina è nata il 9 gennaio 1990 in Calabria, a Melito di Porto Salvo.Eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania con Forza Italia, è laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia. Ha lavorato per il Milan, prima di dedicarsi alla politica.Si sa che il matrimonio cambierebbe le "carte in tavola" in fatto di proprietà e testamenti (a differenza della convivenza).

