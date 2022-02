https://it.sputniknews.com/20220221/uk-johnson-annuncera-oggi-la-fine-delle-restrizioni-per-il-covid-tra-lo-scetticismo-degli-esperti-15224348.html

UK, Johnson annuncerà oggi la fine delle restrizioni per il Covid, tra lo scetticismo degli esperti

UK, Johnson annuncerà oggi la fine delle restrizioni per il Covid, tra lo scetticismo degli esperti

La Gran Bretagna con il premier Boris Johnson si appresta a dire addio alle restrizioni per il coronavirus.

L'Esecutivo inglese avrà una riunione sul tema questa mattina, dopodiché sarà il premier Johnson a riferirne in Parlamento. Si aspetta la decisione a breve da parte del governo britannico di porre fine alle restrizioni imposte nel quadro della lotta alla pandemia di Covid-19.L'annuncio ufficiale verrà dato in una conferenza stampa "ad hoc", sempre che la proposta passi l'esame dell'Esecutivo. Con una nota Downing Street elogia i risultati del governo nella lotta alla pandemia: Johnson, nel comunicato continua spiegando che "la pandemia non è finita", ma che "si è pronti a ridare la libertà alle persone":il premier britannico promette un approccio cauto, e un progressivo adattamento alle nuove regole, anche alla luce dell'evolversi della situazione pandemica nel Paese. L'intenzione è quella di eliminare la misura dell'autoisolamento obbligatorio per i positivi al coronavirus, ma anche di ridurre notevolmente il ricorrere ai test genetici, che si prevede di lasciare per i soli casi di pazienti vulnerabili con le nuove misure.Non mancano però gli scettici ad una tale mossa, da molti considerata prematura. Tra i più dubbiosi gli stessi scienziati, esperti sanitari esponenti dei laburisti.Secondo quanto riporta il Guardian, i test verranno mantenuti per gli over 80. Il servizio nazionale di tracciamento dei contatti verrà sospeso, mentre agli scolari non verrà più imposto di sottoporsi al test due volte a settimana.In serata prevista la conferenza stampa cui parteciperanno con ogni probabilità i due maggiori consiglieri del governo per la pandemia, Chris Whitty e Patrick Vallance.

