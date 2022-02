https://it.sputniknews.com/20220221/ucraina-di-maio-chiediamo-agli-italiani-di-lasciare-il-paese-15234177.html

Ucraina, Di Maio: "Chiediamo agli italiani di lasciare il Paese"

Ucraina, Di Maio: "Chiediamo agli italiani di lasciare il Paese"

L'annuncio del ministro degli Esteri al termine del consiglio Affari Esteri a Bruxelles. L'ambasciata resterà aperta e pienamente operativa. 21.02.2022, Sputnik Italia

"La nostra ambasciata a Kiev sta effettuando diverse prove evacuazione del personale e sta chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a termine del consiglio affari esteri a Bruxelles.L'ambasciata resterà aperta e pienamente operativa per dare "un segnale di vicinanza al popolo ucraino e crediamo nella diplomazia", ha sottolineato il capo della Farnesina. "Dialogo deve essere la parola d'ordine ma è anche chiaro che stiamo guardando alle operazioni militari russe con enorme preoccupazione", ha aggiunto, senza però escludere sanzioni su cui l'Italia si "coordinerà con i propri alleati e con gli altri Paesi Ue".L'offensiva in DonbassIntanto si intensifica l'escalation sulla linea di contatto in Donbass. Le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk il 18 febbraio hanno annunciato l'evacuazione dei loro cittadini in Russia il 18 febbraio, per la recrudescenza dei bombardamenti delle forze di Kiev nella regione. Da venerdì sono state sfollate 61mila persone. Questo lunedì le forze di Kiev continuano a bombardare i territori delle autoproclamate repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk (LPR e DPR), secondo le dichiarazioni rilasciate dalle missioni delle repubbliche separatiste presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento sul regime di cessate il fuoco (JCCC). Ieri, l'Eliseo ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin hanno concordato di organizzare un vertice per definire le questioni relative alla stabilità strategica e alla sicurezza in Europa nel quadro dell'aumento delle tensioni nella regione.

