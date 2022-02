https://it.sputniknews.com/20220221/truth-il-social-lanciato-da-donald-trump-da-oggi-disponibile-su-apple-app-store-15224129.html

TRUTH, il social lanciato da Donald Trump, da oggi disponibile su Apple App Store

TRUTH, il social lanciato da Donald Trump, da oggi disponibile su Apple App Store

Il nuovo social network TRUTH Social, creato dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato sull'App Store di Apple, ha riferito un... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T16:57+0100

2022-02-21T16:57+0100

2022-02-21T16:57+0100

mondo

social network

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_375747e13c8288ad8758b061882be9af.jpg

L'applicazione ora può essere scaricata ma non può ancora essere utilizzata poiché tutti i possibili utenti vengono messi in lista d'attesa al momento della creazione di un account "a causa di una massiccia richiesta"."Ti vogliamo bene e per noi non sei solo un altro numero", si legge nella notifica ricevuta dal corrispondente Sputnik al momento della registrazione che lo vede al 3.865 posto nella lista d'attesa.Trump aveva annunciato la creazione di TRUTH Social nell'ottobre 2021 dopo che la maggior parte dei social network avevano bloccato i suoi account a causa dell'assalto al Campidoglio di gennaio. L'ex presidente ha promesso che la rete che sta creando aiuterà a ripristinare la libertà di parola negli Stati Uniti.La rete dovrebbe essere pienamente operativa per gli utenti negli Stati Uniti entro la fine di marzo. Secondo Trump, la sua rete combatterà contro la censura Big Tech e proteggerà il diritto alla libertà di parola e di espressione.Il lancio di TRUTH Social avviene in corrispondenza del Presidents Day, ovvero il Giorno dei Presidenti, la festività degli Stati Uniti d'America nata per commemorare il compleanno di George Washington e celebrata a livello federale il terzo lunedì di ogni febbraio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, social network, donald trump