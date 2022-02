https://it.sputniknews.com/20220221/sputnik-light-potrebbe-diventare-richiamo-universale-poiche-la-cina-approva-vaccinazioni-mixmatch-15230566.html

Sputnik Light potrebbe diventare richiamo universale poiché la Cina approva vaccinazioni ‘Mix&Match’

Il vaccino russo Sputnik Light può diventare un importante richiamo per i vaccinati con vaccini cinesi inattivati ​​COVID a livello globale dopo che la Cina ha ufficialmente raccomandato un approccio di tipo mix&match con vaccini a base di vettori adenovirali come booster.I vaccini prodotti dalle aziende cinesi (Sinovac e Sinopharm) sono ampiamente utilizzati, con oltre 4,7 miliardi di dosi fornite in Cina e nel mondo. Mentre il Consiglio di Stato cinese ha autorizzato il mix&match boosting solo con vaccini domestici, il vaccino one-shot russo Sputnik Light (il primo componente dello Sputnik V) può diventare una soluzione per potenziare coloro che inizialmente erano stati vaccinati con vaccini cinesi in altri paesi del mondo.Uno studio condotto in Argentina afferma che una combinazione di Sputnik Light con altri vaccini ha mostrato che la risposta anticorpale e dei linfociti T suscitata da Sputnik Light come richiamo al vaccino Sinopharm inattivato è 10 volte superiore rispetto a due dosi di Sinopharm. Secondo il Centro di Ricerca Gamaleya di Epidemiologia e Microbiologia, che ha aperto la strada all'approccio di questo tipo di vaccinazioni miste contro il coronavirus, l'uso di Sputnik Light in combinazione con qualsiasi degli altri vaccini ha dimostrato un elevato profilo di sicurezza senza gravi effetti avversi.Sputnik LightAd oggi, Sputnik Light è stato approvato in più di 30 paesi con una popolazione totale di oltre 2,5 miliardi di abitanti e Sputnik V – in 71 paesi con una popolazione totale di oltre 4 miliardi di persone. Lo Sputnik V crea una risposta immunitaria più forte e duratura contro il COVID (compresa la variante Omicron) rispetto a molti altri vaccini, che viene ulteriormente rafforzata dal booster Sputnik Light.Il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (Russian Direct Investment Fund - RDIF), il principale investitore nello sviluppo del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus, è stato istituito nel 2011 come fondo sovrano del paese per effettuare co-investimenti azionari.

