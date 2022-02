https://it.sputniknews.com/20220221/riconoscimento-del-donbass-di-maio-decisione-da-condannare-italia-sostiene-ucraina-15241237.html

Riconoscimento del Donbass, Di Maio: “Decisione da condannare. Italia sostiene Ucraina”

Premier Draghi segue la situazione costantemente. I partiti chiedono un’informativa del governo in Parlamento. 21.02.2022, Sputnik Italia

Mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi segue costantemente l'evoluzione della crisi ucraina, le prime parole ufficiali del governo sulla decisione della Russia di riconoscere le Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk arriva dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con una ferma condanna.La scelta del presidente russo Vladimir Putin, secondo Di Maio, è “contraria agli accordi di Minsk e costituisce un grave ostacolo nella ricerca di una soluzione diplomatica”.Di Maio ha poi rinnovato l’appello dell'Italia “a tutte le parti perché si ritorni al tavolo negoziale nei formati appropriati, nella convinzione che iniziative unilaterali allontanano il raggiungimento di condizioni di stabilità e sicurezza nella regione”.La richiesta bipartisan di un’informativaIl ministro degli Esteri Di Maio ha anche annunciato che “governo italiano è pronto a riferire in Aula”, rispondendo ispondendo alle richieste arrivate da tutti i partiti politici dopo l’annuncio di Putin.Per Italia Viva è stato Davide Faraone, presidente del gruppo al Senato, a richiedere che il governo riferisca. "Chiediamo un'informativa urgente del governo sull'escalation della crisi tra Russia ed Ucraina. È necessario che l'aula del Senato si riunisca prima possibile per discutere delle preoccupanti notizie che giungono dal fronte russo”.“Anche M5s chiede una informativa urgente del governo al Parlamento in merito alle ultime vicende che riguardano la crisi in Ucraina”, ha detto, intervenendo in Aula della Camera, il deputato M5s Nicola Provenza.Stessa richiesta avanzata anche da Forza Italia dopo una riunione con Antonio Tajani e Silvio Berlusconi.Il gruppo del Partito democratico del Senato ha chiesto alla presidente Elisabetta AlbertiCasellati la convocazione straordinaria del Senato "alla luce del precipitare della crisi tra Ucraina e Russia a seguito delle dichiarazioni di Putin”.Le reazioniIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio Enzo Amendola è stato tra i primi ad esprimere "ferma condanna""Putin vuole riscrivere la storia e imporre le sue ambizioni sullo stato di diritto. Riconoscere il Donbass viola la legalità internazionale e la sovranità Ucraina”.Anche il leader del M5S Giuseppe Conte ha commentato in una nota:

