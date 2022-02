https://it.sputniknews.com/20220221/ricciardi-lo-stato-demergenza-puo-cessare-ma-mantenere-gli-hub-vaccinali-15224630.html

Ricciardi: “Lo stato d’emergenza può cessare ma mantenere gli hub vaccinali”

Ricciardi: “Lo stato d’emergenza può cessare ma mantenere gli hub vaccinali”

In autunno la quarta dose sarà utile per tutti perché l’efficacia del booster cala dopo quattro mesi, secondo il consulente del ministro Speranza. E resta... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T13:43+0100

2022-02-21T13:43+0100

2022-02-21T13:43+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/9771166_0:361:2049:1513_1920x0_80_0_0_55a727c314889a413f251814794aad95.jpg

Per Walter Ricciardi quando il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza bisognerà fare attenzione a non confondere questa conclusione con la fine dell’emergenza sanitaria e per questo motivo, parlando a La Stampa, sottolinea l’importanza di mantenere “l’organizzazione per la vaccinazione di massa”.“Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale”.Il consulente del ministro della Salute Speranza parla delle misure allo studio del governo, con un allentamento delle regole “pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il green pass e le mascherine per i luoghi chiusi”.La quarta dose si farà in autunnoRicciardi spiega perché è necessario mantenere in attività gli hub vaccinali: per la quarta dose, già prevista per i fragili e che “è probabile che in autunno sarà utile a tutti”, perché la copertura del booster “dopo quattro mesi inizia a diminuire”.Inoltre, Ricciardi sottolinea che molto dipenderà da quando e se emergeranno nuove varianti, come la Omicron 2, che è più “contagiosa”.Una situazione che viene complicata dai cinque milioni di non vaccinati, “un serbatoio così rilevante del virus impedisce l’immunità di comunità prolungando la pandemia e pesa sugli ospedali”.

https://it.sputniknews.com/20220221/crisanti-stop-alle-restrizioni-e-piu-sicuro-riaprire-oggi-che-in-estate-15223772.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia