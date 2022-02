https://it.sputniknews.com/20220221/retroscena-olimpici-fondista-finlandese-trattato-con-impacco-termico-per-scongelare-il-pene-15222627.html

Retroscena olimpici: Fondista finlandese trattato con impacco termico per scongelare il pene

Retroscena olimpici: Fondista finlandese trattato con impacco termico per scongelare il pene

La scorsa settimana la competizione maschile di 50 chilometri stile libero di fondo è stata ritardata e ridotta a 30 chilometri a causa delle nevicate e delle... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T20:47+0100

2022-02-21T20:47+0100

2022-02-21T20:47+0100

mondo

olimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/15005539_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_e03796ca92fbe84702de08b876352d2b.jpg

La Federazione Internazionale di Sci ha affermato che la decisione di ridurre la 50 chilometri ad una 30 chilometri è stata presa "per ridurre il tempo di esposizione degli atleti alle condizioni estreme".E condizioni veramente estreme devono effettivamente essere state se è vero quanto riferito dallo sciatore di fondo finlandese Remi Lindholm che in un’intervista a fine gara in cui ha confessato l’imbarazzante inconveniente subito dalla sua estremità più ‘personale’ dopo aver attraversato il percorso con quei venti gelidi per circa un'ora e 16 minuti."Puoi indovinare quale parte del mio corpo era un po' congelata quando ho finito", ha scherzato Lindholm con i media finlandesi dopo essersi piazzato 28° in gara.Lo sciatore finlandese ha descritto la gara ritardata come "una delle peggiori" della sua vita. "Si trattava solo di resistere", ha detto.Nonostante la corsa sia stata accorciata a causa dei timori di congelamento, Lindholm è stato comunque costretto a curare il suo infortunio con un impacco termico."Quando il corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore si è fatto insopportabile", ha aggiunto.La medaglia d'oro nella gara del 19 febbraio è andata al russo Alexander Bolshunov, che ha accumulato tre medaglie d'oro nello sci di fondo durante le Olimpiadi di Pechino 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, olimpiadi