Quanti militari e mezzi sono stati inviati in Europa per la situazione in Ucraina

Nelle ultime settimane il Pentagono ha iniziato il trasferimento delle truppe di rinforzo nell'Europa orientale 21.02.2022, Sputnik Italia

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato in un briefing che gli Stati Uniti avrebbero successivamente inviato ulteriori truppe in Romania, Polonia e Germania.Kirby ha sottolineato che le forze vengono inviate nella regione "non per sempre" e che "questa è una reazione alla situazione attuale, i soldati non combatteranno in Ucraina".I rinforzi sarebbero necessari per "fornire supporto" agli alleati nella regione, ha affermato.

2022

