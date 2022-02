https://it.sputniknews.com/20220221/putin-presiede-riunione-del-consiglio-di-sicurezza-russo-15236497.html

Putin presiede riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza russo

Putin presiede riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza russo

Il presidente russo Vladimir Putin presiede al Cremlino una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato una riunione straordinaria e ampia del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa al Cremlino, il cui argomento è la situazione nel Donbass. Il presidente russo ha sottolineato che la crisi nel Donbass ed il tema del riconoscimento delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk sono connesse al problema delle garanzie di sicurezza sollevato dalla Russia negli ultimi mesi e rimasto ignorato dai "partner occidentali", nella fattispecie riguardo all'allargamento ad est della NATO, ingoblando l'Ucraina.Putin ha ripetuto che se l'Ucraina sarà ammessa alla NATO, le minacce alla Russia aumenteranno in maniera esponenziale e chiede al ministro degli esteri Sergey Lavrov ed all'inviato per i negoziati nell'ambito degli accordi di Minsk, Dmitry Kozak, di riferire le loro valutazioni sulla situazione nel Donbass.Lavrov: il 24 in agenda incontro con BlinkenDopo il presidente Putin è intervenuto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, afferma che ci sono progressi nel dialogo sulla sicurezza con l'Occidente e il lavoro deve essere continuato ed ha detto che il suo incontro con Blinken è previsto per il 24 febbraio a Ginevra.Kozak: "il negoziato Minsk è al punto zero"Il rappresentante della Russia nel negoziato a quattro sulla realizzazione del protocollo di Minsk, non usa giri di parole nel descrivere il processo negoziale.Kozak ha aggiunto che le autorità ucraine non hanno alcuna intenzione di rispettare il punto degli accordi di Minsk che prevede il riconoscimento di autonomie alle regione del Donbass, per paura che simili intenzioni affiorino anche in altre regioni.Shoigu: "Fuoco ucraino è mirato"Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha spiegato che a Donetsk attualmente sotto il fuoco ucraino manca l'acqua e in due terzi della città non c'è gas.Shoigu, commentando le parole di Zelensky che sul territorio dell'Ucraina potrebbero apparire armi nucleari tattiche, ha detto:Medvedev: "Nel Donbass ci sono 800mila cittadini russi"Dmitry Medvedev, membro del Consiglio di Sicurezza russo sottolinea che l'Ucraina non ha bisogno del Donbass, che è usato come merce di scambio - e che l'attuale regime in Ucraina non ha bisogno dell'attuazione degli accordi di Minsk, poiché impedirà a Zelensky di essere rieletto.Dmitry Medvedev ha dichiarato che il riconoscimento di DNR e LNR è l'unica via d'uscita per Mosca se la situazione si svilupperà secondo uno scenario negativo.La Duma chiede di riconoscere le repubbliche di Donetsk e LuganskIl presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin chiede al presidente russo Putin di esaminare la richiesta della Duma e riconoscere le repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk. Il segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Nikolay Patrushev, ha chiesto di appoggiare la richiesta della Duma di riconoscimento dell'indipendenza di DNR e LNR.Mishustin: i rischi sono stati calcolatiIl premier russo Dmitry Mishustin nel suo intervento ha spiegato che i rischi di eventuali sanzioni dell'occidente, compreso il divieto all'accesso di tecnologie avanzate, sono stati calcolati.

