Pnrr, in arrivo bando per fotovoltaico da 1,5 miliardi di euro

Il bando per le rinnovabili vedrà la pubblicazione entro questo 31 marzo, e metterà in campo risorse per 1,5 miliardi di euro, fondi indirizzati alle aziende agricole del Paese che vorranno installare, e qui sta il punto, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, su tetti e coperture di edifici, stalle e impianti, senza "consumare un solo metro quadrato di suolo". Il bando escluderà infatti la possibilità di installazione "a terra". Lo stesso rientra ne rispetto delle scadenze fissate al primo trimestre 2022 per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso Pnrr. Il piano punta a "raggiungere l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW, contribuendo così ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza energetica del settore", riferisce Ansa.Le domande inviate verranno gestite dal Gse, il gestore del servizio elettrico nazionale. A supervisionare la messa in pratica delle misure e l'attuazione del bando il ministero dell'Agricoltura, mentre sarà il Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) l'organismo attuatore delle domande approvate dal bando, tramite una convenzione pubblico-pubblico che il MIPAAF sta predisponendo con il governo, e che consentirà di avviare subito i lavori.

