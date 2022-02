https://it.sputniknews.com/20220221/onu-inviato-usa-afferma-la-russia-ha-elenchi-di-ucraini-da-uccidere-nei-campi-dopo-invasione-15226019.html

Onu, inviato Usa afferma: la Russia ha elenchi di ucraini "da uccidere nei campi" dopo "invasione"

Onu, inviato Usa afferma: la Russia ha elenchi di ucraini "da uccidere nei campi" dopo "invasione"

Le affermazioni occidentali sui presunti preparativi della Russia per una "invasione" dell'Ucraina sono state ripetutamente smentite da Mosca, che ha... 21.02.2022, Sputnik Italia

La Russia è stata accusata dall'ambasciatore Usa all'Onu di redigere liste di ucraini "da uccidere o mandare nei campi" in caso di presunta invasione.L'ultima serie di falsità in una frenesia di retorica da "minaccia russa" è contenuta in una lettera di una pagina all'Alto Commissario delle Nazioni Unite Michelle Bachelet scritta da Bathsheba Nell Crocker.La missiva, inviata in data imprecisata e segnalata per la prima volta dal Washington Post, afferma:A questo punto, molto probabilmente il funzionario statunitense ha fatto riferimento alla Crimea, che è diventata parte della Russia in un referendum tenutosi nel marzo 2014 in cui quasi il 96% dei Crimea ha votato per rientrare nel Paese. Kiev, tuttavia, afferma che la Crimea è territorio ucraino occupato dalla Russia, con questa posizione prontamente ripresa dagli Stati Uniti e da molti Paesi occidentali. Mosca ha più volte affermato che la decisione presa dal popolo della Crimea è stata condotta nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.Crocker, che ha scritto che le forze russe avevano usato tattiche come "uccisioni mirate, rapimenti, detenzioni illegali e torture" durante le operazioni precedenti, ha continuato:Secondo Crocker, le forze russe probabilmente prenderebbero di mira coloro che si oppongono alle azioni del Cremlino, inclusi "dissidenti russi e bielorussi in esilio in Ucraina, giornalisti e attivisti anticorruzione e popolazioni vulnerabili come minoranze religiose ed etniche e persone LGBTQI+".Il rapporto arriva mentre si tenta di utilizzare la diplomazia per disinnescare la situazione instabile della sicurezza nelle repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR). Osservatori dell'OSCE hanno segnalato ripetute violazioni del cessate il fuoco, con le forze di Kiev che hanno intensificato i bombardamenti nella regione del Donbass. In risposta, il 18 febbraio le autorità del Donbass hanno avviato un'evacuazione delle loro popolazioni civili in Russia mobilitando le riserve.Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno concordato sulla necessità di un vertice per definire le questioni relative alla stabilità strategica e alla sicurezza in Europa. Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si incontreranno giovedì 24 febbraio per iniziare lo sforzo diplomatico.

