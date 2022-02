https://it.sputniknews.com/20220221/ocean-viking-positivi-al-covid-35-migranti-su-338-a-bordo-trasferiti-su-nave-quarantena-15227247.html

Ocean Viking, positivi al Covid 35 migranti su 338 a bordo: trasferiti su nave quarantena

Ocean Viking, positivi al Covid 35 migranti su 338 a bordo: trasferiti su nave quarantena

La nave umanitaria è entrata nel porto di Pozzallo (Ragusa) sabato 19 febbraio al termine di un braccio di ferro con il Viminale.

Su 338 migranti giunti a Pozzallo nelle scorse ore a bordo della Ocean Viking, in 35 sono risultati positivi al Covid durante i controlli sanitari effettuati al porto. Lo ha riferito in una nota stampa il sindaco Roberto Ammatuna, specificando il loro trasferimento sulla nave quarantena azzurra già partita da Pozzallo.La notizia dello sbarco dei migranti positivi al coronavirus ha provocato la reazione arrabbiata di Giorgia Meloni che, in un post di Facebook, non risparmia una stoccata al governo. "Boom di positivi sulla Ocean Viking ma nel frattempo alcuni italiani non possono andare a lavorare o non possono ritirare la pensione. Ma per il governo è tutto normale…", si legge nel post. Ammatuna entra in polemica con la leader di Fratelli d'Italia, sottolineando la regolarità delle operazioni di sbarco avvenute secondo i protocolli anti-contagio. "In questa città - sottolinea - come sempre, si fa accoglienza e lo si fa con grande umanità e con grande professionalità con le Forze dell’Ordine, le Autorità Sanitarie, le Associazioni Umanitarie e con l’ottimo coordinamento della Prefettura di Ragusa"La nave della ong SOS Mediterranea ha concluso le operazioni di sbarco ieri sera, dopo essere approdata sabato nel porto di Pozzallo. Il sindaco ha fatto sapere che i minori non accompagnati sono stati ospitati in parte nell’hotspot di Pozzallo e i rimanenti presso la struttura di contrada Cifali a Ragusa.

