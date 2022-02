https://it.sputniknews.com/20220221/ny-la-famiglia-dello-studente-italiano-morto-in-universita-accusa-trattamenti-inimmaginabili-15221686.html

NY: la famiglia dello studente italiano morto in università accusa: trattamenti inimmaginabili

Annuncio shock da parte della famiglia del giovane di Battipaglia, Salerno, trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì all'interno del college americano... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T08:13+0100

2022-02-21T08:13+0100

2022-02-21T08:13+0100

Sono distrutti dalla vicenda i parenti del giovane di Battipaglia trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì all'interno di un college della città di New York.Queste le parole dei familiari in un comunicato ufficiale: La famiglia intende prendere "azioni appropriate" in merito. Intanto è in corso un indagine ufficiale per far luce sulla vicenda di questa morte assurda, a poche ore dal ricongiungimento con i familiari, arrivati negli Stati Uniti per festeggiare il proprio figlio, il giorno stesso del suo 18esimo compleanno. Il giovane avrebbe infatti compiuto 18 anni sabato.Si è parlato nelle prime indiscrezioni sulla vicenda di un malore. La famiglia però, fa sapere che il figlio era sanissimo:Si attendono i risultati dell'autopsia.

