Ministero Esteri russo chiede chiarimenti all'ambasciata americana su allarmi attacchi in Russia

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha chiesto all'ambasciata americana a Mosca se ha condiviso con i colleghi russi i dati sui... 21.02.2022, Sputnik Italia

La missione statunitense in Russia aveva emesso un avviso urgente che invitava gli americani in Russia a preparare i loro "piani di evacuazione" alla luce di presunte "minacce di attacchi" nelle aree pubbliche in tutta la Russia.Per inciso, l'avviso dell'ambasciata ha sbalordito anche Michael McFaul, che in precedenza era stato ambasciatore degli Stati Uniti in Russia.L'avviso di domenica agli americani non ha fornito alcun dettaglio, ma ha affermato che "secondo fonti dei media, ci sono state minacce di attacchi contro centri commerciali, stazioni ferroviarie e metropolitane", osservando inoltre che tali minacce si sarebbero concentrate nelle principali città russe come Mosca e San Pietroburgo "oltre che nelle aree di accresciuta tensione lungo il confine russo con l'Ucraina".Tra le varie "azioni da intraprendere" suggerite, l'ambasciata ha invitato gli americani in Russia a: evitare la folla, informare amici e familiari della propria sicurezza, mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante e avere piani di evacuazione che non si basano sull'assistenza del governo degli Stati Uniti.L'ultima allerta è arrivata poche ore dopo che l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha ribadito ancora una volta che la Russia non ha intenzione di invadere la vicina Ucraina e che i funzionari stanno cercando di risolvere le tensioni in modo diplomatico.

