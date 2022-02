https://it.sputniknews.com/20220221/milizia-dpr-decine-di-migliaia-di-persone-nel-donbass-rimaste-senza-lacqua-potabile-15233403.html

Ordigno ucraino colpisce stazione di pompaggio a Donetsk: in 20mila senz'acqua

Ordigno ucraino colpisce stazione di pompaggio a Donetsk: in 20mila senz'acqua

Decine di migliaia di persone nel Donbass sono rimaste senza acqua potabile, questo è un genocidio da parte di Kiev, ha affermato il portavoce della milizia... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T13:42+0100

2022-02-21T13:42+0100

2022-02-21T13:46+0100

mondo

difesa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ordigno ucraino colpisce stazione di pompaggio a Donetsk: in 20mila senz'acqua

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/10394019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c22bad5064637b65c4cb7f1659f13a78.jpg

Su tutto il territorio della Repubblica popolare di Donetsk è stato dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un ordigno ha messo fuori uso la stazione di filtraggio, causando lo stop all'approvvigionamento centralizzato di acqua potabile per 21.000 residenti. La missione dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR) presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento sul regime di cessate il fuoco (JCCC) aveva in precedenza riferito che la stazione di pompaggio Vasilyevsky nella DPR era stata danneggiata dai bombardamenti delle forze di sicurezza ucraine.Basurin ha osservato che la stazione di pompaggio danneggiata pompa l'acqua per circa 2 milioni di persone in tutto il Donbass, non solo nelle due repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk.La situazione nel DonbassNegli ultimi giorni la situazione nel Donbass è inasprita bruscamente, le repubbliche autoproclamate di DNR e LNR riportano molti bombardamenti da parte delle forze di sicurezza ucraine. Le autorità della DPR e della LPR hanno annunciato l'evacuazione temporanea dei cittadini nella regione russa di Rostov alla luce della minaccia dell'offensiva delle forze ucraine. L'evacuazione interessa principalmente donne, bambini e anziani. Come affermato dal capo della DPR Denis Pushilin, il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ordinerà presto ai militari di lanciare un'offensiva nel Donbass. Sabato i vertici di DPR e LPR hanno firmato i decreti sulla mobilitazione generale.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa, ucraina