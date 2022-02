https://it.sputniknews.com/20220221/mattarella-elogia-litaliano--una-lingua-viva-con-un-sicuro-avvenire-15232381.html

Mattarella elogia l’italiano: “È una lingua viva con un sicuro avvenire”

Mattarella elogia l’italiano: “È una lingua viva con un sicuro avvenire”

Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio per l’evento “La Lingua Madre - #Italiano Trapassato Futuro”. Per il capo dello stato parlare italiano... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T14:25+0100

2022-02-21T14:25+0100

2022-02-21T14:25+0100

sergio mattarella

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14741554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9a29650f59f44521c8c44e09ac6a06.jpg

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un messaggio positivo e di speranza sulla lingua italiana e sul suo futuro.Con un messaggio inviato all'evento "La lingua Madre - #Italiano Trapassato Futuro", il capo dello stato da detto che “l'italiano è una lingua viva, ha un glorioso passato ma anche un sicuro avvenire, capace come è di adattarsi al momento storico e di esprimere pienamente i sentimenti degli uomini, di ieri e di oggi".Per il presidente la vitalità della lingua italiana è evidenziata “dalla multiculturalità e dal crescente sviluppo di nuovi mezzi e forme di comunicazione” e “ne è prova la presenza alla manifestazione di testimonianze provenienti da ambiti molto diversi tra loro, dal mondo accademico e della ricerca a quello della musica pop e del cinema, da quello istituzionale a quello del giornalismo, fino alla comunicazione dei blogger e degli youtuber".La quarta lingua più studiata al mondoL’italiano è al quarto posto a livello mondiale come lingua studiata, dopo inglese, spagnolo e cinese, e prima del francese.La lingua italiana è invece 21esima se si tratta di persone che la parlano, con 67 milioni di parlanti in 26 Paesi. Questo primato della diffusione è legato ai milioni di italodiscendenti diffusi in moltissime parti del mondo.Sono presenti diverse istituzioni che puntano alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura italiana, come i 115 Istituti Italiani di Cultura in altrettanti Paesi.E la rete delle scuole italiane all’estero, dall’infanzia al liceo: si contano otto istituti statali omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo.Poi 43 scuole italiane paritarie in tutte le aree geografiche nel mondo; sette sezioni italiane presso scuole europee, tre a Bruxelles ed una a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese; 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 63 in Unione Europea, 13 in Paesi non UE, 1 nelle Americhe e 2 in Asia e Oceania e due scuole non paritarie con sedi a Smirne e Basilea.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

sergio mattarella, italia