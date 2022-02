DPR: forze ucraine utilizzano artiglieria, mortai, lanciagranate e carri armati - Aggiornamenti

Un gruppo di sabotaggio ucraino ha cercato di raggiungere il confine tra la DPR e la Russia

E' stato fatto saltare un deposito di armi missilistiche e di artiglieria della milizia popolare della DPR, le linee di comunicazione centrali sono state bloccate:

"Oggi, 21 febbraio 2022, nel distretto di Novoazovsky della Repubblica Popolare di Donetsk, un gruppo di sabotaggio nemico ha sfondato le linee. A seguito della svolta, è stato fatto saltare in aria un deposito di armi missilistiche e di artiglieria del Dipartimento della Milizia popolare della RPD. Il nemico ha tentato di raggiungere il confine di stato della Repubblica Popolare di Donetsk e quello della Federazione russa. I combattenti della RPD hanno bloccato le vie di comunicazione centrali. Lo scontro è in corso", si legge in un comunicato del ministero della sicurezza statale dell'autoproclamata repubblica..