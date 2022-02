https://it.sputniknews.com/20220221/latina-arrestate-16-persone-per-corruzione-15227676.html

Latina: arrestate 16 persone per corruzione

Latina: arrestate 16 persone per corruzione

Il gip di Latina ha disposto 12 misure di custodia cautelare e 4 divieti di dimora. Ai domiciliari anche il sindaco di Sabaudia. Vengono contestati corruzione...

2022-02-21T22:23+0100

2022-02-21T22:23+0100

2022-02-21T22:23+0100

arresti

corruzione

italia

E' partita questa mattina l'operazione che ha portato all'arresto di 16 persone tra i comuni di Latina e Sabaudia. Le indagini erano partite nell'estate 2019, quando la caserma dei carabinieri forestali fu obbiettivo di un attentato incendiario. Da allora il Nucleo Investigativo di Latina ha analizzato i vari legami tra politica e imprenditoria concentrandosi soprattutto sulle concessioni demaniali riguardo gli stabilimenti balneari. Corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso; queste sono le pesanti accuse a carico delle sedici persone. Tra le persone al centro di queste inchiesta vi è Giada Gervasi, il sindaco di Sabaudia. I Carabinieri si sono concentrati anche sull'organizzazione della Coppa del Mondo di Canottaggio che si sarebbe dovuta tenere proprio sulle coste dell'Agro Pontino, successivamente annullata a causa della pandemia. L'indagine, condotta dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, specifica che ci sono irregolarità :"sia nella realizzazione del campo di gara sia nell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, per un giro di affari di circa 1 milioni di euro".La vicenda rischia di provocare gravi conseguenze all'interno di uno dei comuni più "giovani" d'Italia; Sabaudia fu fondata del 1993 dopo la bonifica dell'Agro Pontino. Il procuratore di Latina Giuseppe De Falco accusa tutte le quarantacinque attività avrebbero goduto di favoritismi da parte dell'amministrazione comunale e che :"alcuni dipendenti pubblici sarebbero, in concreto, i titolari di alcuni stabilimenti e chioschi oggetto di favoritismi". In questo momento ci sono perquisizioni da parte del Nucleo Investigativo.

2022

