https://it.sputniknews.com/20220221/laltra-faccia-della-pandemia-le-mascherine-e-le-tute-non-adatte-alle-donne-15239337.html

L’altra faccia della pandemia, le mascherine e le tute non adatte alle donne

L’altra faccia della pandemia, le mascherine e le tute non adatte alle donne

Dispositivi non adatti al gentil sesso, nonostante il 90% del personale della sanità sia costituito da figure femminili. La denuncia arriva da una ricerca... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T22:51+0100

2022-02-21T22:51+0100

2022-02-21T22:51+0100

infermiere

coronavirus in italia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10358278_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_0706e75c13c8a7dd515e992fb8a81763.jpg

In molti Paesi, all’inizio della pandemia i casi di contagio nel personale sanitario hanno riguardato più donne che uomini, con un rapporto di 75,5% a 24,5%, con picchi in Spagna e Italia del 69% di donne e il 31% di uomini contagiati dal coronavirus.Una disparità che cela un altro gap di genere, quello legato ai dispositivi di protezione individuale, noti anche come Dpi, che, secondo una ricerca realizzata dalla no profit Women in Global Health, sono disegnati per gli uomini, europei o statunitensi in particolare, e non si adattano alle caratteristiche del fisico femminile.È questo il quadro che viene presentato in base alle interviste a 900 operatrici del settore sanitario in 59 Paesi, tra cui l’Italia.Una differenza di trattamento che stride con il dato di base: le donne costituiscono circa il 90% della forza lavoro sanitaria.Disuguaglianze di genere e di etniaLe donne intervistate hanno denunciato l’impossibilità di avere un diritto garantito, quello a un ambiente di lavoro sano e sicuro, con la conseguenza di essere più esposte al rischio di contrarre il virus e morire.I problemi: mancato rispetto di dignità ed etnieEcco alcune delle problematiche riscontrate relative ai Dpi:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

infermiere, coronavirus in italia, coronavirus nel mondo