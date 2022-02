https://it.sputniknews.com/20220221/la-cina-introdurra-sanzioni-contro-gli-usa-per-vendita-di-armamenti-a-taiwan-15236606.html

La Cina introdurrà sanzioni contro gli USA per vendita di armamenti a Taiwan

La Cina introdurrà sanzioni contro gli USA per vendita di armamenti a Taiwan

Il governo cinese imporrà sanzioni nei confronti delle società statunitensi Lockheed Martin e Raytheon Technologies come misura di rappresaglia alle vendite di... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T23:07+0100

2022-02-21T23:07+0100

2022-02-21T23:07+0100

mondo

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/15236211_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_81f2bcb8dc5bc8cdac54b48f42795e64.jpg

Wenbin ha sottolineato che la vendita di armi a Taiwan viola gravemente il principio di "una sola Cina" e causa gravi danni alla sovranità e agli interessi di sicurezza della Cina, alle relazioni bilaterali tra Pechino e Washington, nonché alla pace e alla stabilità nella zona dello Stretto di Taiwan.Allo stesso tempo, il diplomatico non ha spiegato quali saranno esattamente queste sanzioni e quando entreranno in vigore.Ufficialmente i rapporti tra il governo centrale della Cina e Taiwan si ruppero nel 1949 dopo che le forze sconfitte del partito politico Kuomintang capitanate da Chiang Kai-shek si trasferirono sull'isola nel 1949. I contatti commerciali e informali tra le parti ripresero alla fine degli anni '80, dall'inizio degli anni '90 Pechino e Taipei iniziarono a contattare attraverso organizzazioni non governative: l'Associazione per le relazioni nello Stretto di Taiwan (di Pechino) e la Fondazione per gli scambi nello Stretto di Taiwan (di Taipei).Al tempo stesso, Pechino insiste sulla politica di "una sola Cina", la quale implica che Taiwan è parte integrante del territorio cinese e che le autorità della Cina sono l'unico governo cinese legittimo. La Cina non riconosce la sovranità di Taiwan e si oppone ai contatti di altri paesi con l'isola. In particolare, le autorità cinesi hanno più volte chiesto a Washington di interrompere qualsiasi sostegno ufficiale e militare a Taipei.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa