Il piano per rilanciare il turismo: stop al green pass negli hotel e alla quarantena

Il piano per rilanciare il turismo: stop al green pass negli hotel e alla quarantena

Nei prossimi giorni verranno stabilite le tappe per eliminare le restrizioni e riaprire il Paese ai turisti stranieri. Via libera anche alle certificazioni per... 21.02.2022, Sputnik Italia

Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia bisogna fare in fretta, riaprire e dare date certe per la revoca delle restrizioni per consentire al settore turistico di organizzarsi e pianificare e ai turisti stranieri di scegliere l’Italia.Il governo è a lavoro per la roadmap che prevede l’uscita dallo stato di emergenza, che non verrà rinnovato dopo il 31 marzo, e lo stop alle restrizioni, come la quarantena per chi arriva dall’estero e il green pass rafforzato per gli hotel.In discussione anche lo stop al Super green pass su treni, navi, aerei e trasporto pubblico locale in scadenza a fine marzo.Stop alla quarantenaIl governo aveva già abolito l’obbligo di test per gli arrivi dai Paesi dell’Ue, il prossimo passo è quello di agevolare gli ingressi anche dagli atri Paesi.Basta green pass all’aperto per bar e ristorantiGià da aprile il governo punta ad eliminare l’obbligo della certificazione rafforzata per chi consuma all’aperto al tavolo sia al bar che al ristorante.Stop al Super green pass anche per alberghi e strutture ricettive, fiere e congressi, come previsto dal decreto firmato prima di Natale e che scade a fine marzo.Via libera alle certificazioni per altri vacciniPer facilitare l’arrivo di turisti anche da Paesi che non utilizzano vaccini riconosciuti dall’Ema, come lo Sputnik V, e che attualmente non consentono il rilascio del green pass, saranno accettate le certificazioni attestanti l’immunizzazione con questi sieri.E anche le certificazioni cartacee a chi proviene da Paesi dove il Qr code non esiste o non è compatibile con il nostro, come gli Stati Uniti.

