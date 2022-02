https://it.sputniknews.com/20220221/il-grido-dallarme-dei-vigili-del-fuoco-in-senato-la-petizione-in-commissione-affari-costituzionali-15225816.html

Il grido d’allarme dei Vigili del fuoco in Senato: la petizione in Commissione Affari Costituzionali

La raccolta firme continua a crescere sul web. La richiesta è di velocizzare le procedure di assunzione e stabilizzazione per ridurre il gap con gli standard... 21.02.2022, Sputnik Italia

Fa un grande passo avanti la petizione lanciata dall’Usb Calabria e dai Vigili del Fuoco del coordinamento regionale Usb della stessa Regione per chiedere che vengano velocizzate le procedure di assunzione e di stabilizzazione per adeguare il corpo agli standard europei.La petizione è stata posta in discussione al Senato e assegnata alla 1° Commissione permanente, Affari Costituzionali.La petizione è stata lanciata per “lanciare un grido d’allarme all’intera cittadinanza italiana”, spiega a Sputnik Italia Giancarlo Silipo, che parla a nome del Coordinamento regionale USB Vigili del Fuoco Calabria. E ha quasi raggiunto 56mila firme.E “sono gli stessi cittadini che denunciano pubblicamente agli organi competenti e sui social il ritardo e/o il mancato adempimento sull’intervento” per mancanza di personale.Ma cronica mancanza di personaleSecondo la normativa europea, infatti, dovrebbe essere presente un vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti, fattispecie che in Italia raggiunge, invece, il dato allarmante di uno ogni 15.000.Con l’arrivo della petizione in Commissione Affari Costituzionali, spiega Silipo, “i piani alti dovranno adempiere a quello che è stato firmato e deciso dal popolo italiano, perché lo prevede la Costituzione Italiana".

