Giorgia Meloni attacca il ministro Speranza per il protrarsi delle restrizioni anti Covid-19

La presidente di Fratelli di Italia si scaglia contro il ministro Roberto Speranza sulle restrizioni imposte nel quadro della lotta al coronavirus. "Speranza... 21.02.2022, Sputnik Italia

È polemica Giorgia Meloni contro le misure imposte dal governo nella lotta alla pandemia, alla luce anche del fatto che negli altri Paesi le stesse si stanno invece allentando:In occasione del 31 marzo, giornata in cui si prevede di mettere la parola "fine" alla fase di emergenza, il ministro Speranza ha fatto in questi giorni il punto della situazione, ribadendo che l'uso di alcune delle misure adottate fino ad oggi, potrebbe essere prolungato, come traspare dalle stesse parole del ministro, riportate da Fanpage:Nello specifico, il ministro cita il Green pass dicendo che è stato l'elemento fondamentale, parafrasando, della strategia del governo nella lotta alla pandemia:Come dire che è presto per dire addio al certificato verde, e di qui la critica della Meloni. La decisione ultima da parte del ministero del Salute dipenderà dall'evolversi della situazione.La deputata non si è risparmiata però nelle critiche, con ripetuti tweet sul tema dai toni molto accesi: Le polemiche sul Green pass non sembrano finire.

