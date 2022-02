https://it.sputniknews.com/20220221/fuori-dalla-nato-per-presidente-finlandese-non-ce-motivo-per-rivedere-decisione-15220107.html

Fuori dalla Nato: per presidente finlandese non c'è motivo per rivedere decisione

Il presidente finlandese Sauli Niinistö ha affermato di non vedere alcun motivo per rivedere la scelta politica di non aderire alla Nato, tuttavia ha... 21.02.2022, Sputnik Italia

Parlando con la Cnn, a Niinistö è stato chiesto se l'attuale crisi in Ucraina potrebbe influenzare la Finlandia, che ha un confine di oltre 1000 chilometri con la Russia e, come Kiev, non è un membro della Nato, a rivedere la scelta di non entrare nell'Alleanza Atlantica.Ha aggiunto però che al momento non vede ragioni di “qualsiasi cambiamento drammatico e improvviso”, sottolineando che la suddetta questione deve essere analizzata a fondo.Allo stesso tempo Niinistö ha osservato che la situazione della sicurezza internazionale contemporanea è "più fredda" di quanto non fosse durante la Guerra Fredda.In precedenza l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha dichiarato che la Russia non ha alcun piano di invasione dell'Ucraina. Il diplomatico ha inoltre sottolineato che la Nato non è una "Ong amante della pace" e che la Russia vorrebbe fermare l'espansione del blocco militare verso est.Tensioni su Ucraina e accuse occidentali contro la RussiaDa dicembre l'amministrazione Biden e lo stesso presidente americano hanno ripetutamente accusato la Russia di voler invadere l'Ucraina, tesi che Mosca ha negato con veemenza.Nel frattempo, la situazione nell'irrequieta regione ucraina del Donbass è peggiorata quando le forze governative ucraine hanno intensificato i bombardamenti contro i territori controllati dalle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk.Sullo sfondo dell'escalation nella regione, le autorità della DPR e della LPR hanno avviato l'evacuazione dei civili, donne bambini e anziani, in Russia. A sua volta il leader della DPR Denis Pushilin ha avvertito che si aspetta che il presidente ucraino Vladimir Zelenskyy ordini un'offensiva contro le autoproclamate repubbliche nel breve.

