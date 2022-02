https://it.sputniknews.com/20220221/donbass-biden-ha-tenuto-colloqui-con-macron-e-scholz-dopo-lannuncio-di-putin-15241830.html

Donbass, Biden ha tenuto colloqui con Macron e Scholz dopo l'annuncio di Putin

Donbass, Biden ha tenuto colloqui con Macron e Scholz dopo l'annuncio di Putin

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a seguito dell'annuncio del leader russo Vladimir Putin sul riconoscimento delle repubbliche popolari di Donetsk e... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T22:04+0100

2022-02-21T22:04+0100

2022-02-21T22:04+0100

mondo

politica

ucraina

usa

ue

joe biden

emmanuel macron

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10268693_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5ee032394e946b204a365f778a3f6697.jpg

Secondo quanto dichiarato da un portavoce della Casa Bianca, lunedì il presidente Biden "alle 15.17 ora di Washington (21.17 ore italiane) ha iniziato una conversazione tramite una comunicazione sicura con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz". I dettagli della conversazione in corso tra i leader non sono stati ancora resi noti.Il 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso alla nazione trasmesso sulla tv che ritiene necessario riconoscere immediatamente la sovranità di LPR e DPR, poiché coloro che hanno intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell'illegalità non hanno riconosciuto e non riconoscono altra soluzione al conflitto nel Donbass, se non quella militare. Subito dopo l'appello, il presidente ha firmato al Cremlino i decreti che riconoscono le due repubbliche.

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, ucraina, usa, ue, joe biden, emmanuel macron, olaf scholz