Crisanti: “Stop alle restrizioni, è più sicuro riaprire oggi che in estate”

Il coronavirus sta diventando endemico e la curva dei contagi è in discesa. Per l’immunologo bisogna prepararsi alla quarta dose per i fragili, eliminare il... 21.02.2022, Sputnik Italia

Per Andrea Crisanti è ora di eliminare i divieti, le misure restrittive, il green pass, una scelta prettamente politica, e riaprire l’Italia adesso, un momento più sicuro anche rispetto alla prossima estate.Parlando a Libero lo scienziato afferma che “le restrizioni non hanno senso ora che il virus sta diventando endemico”.Questi gli obiettivi per Crisanti che sottolinea come i contagi siano in discesa “grazie al vaccino e non alle restrizioni, che sono le stesse di quattro settimane fa, quando viaggiavamo al ritmo di 250mila nuovi positivi al giorno e i divieti non avevano impatto sulla pandemia”.Il green pass, in particolare, secondo Crisanti “è servito a far immunizzare le persone ma non a impedire la trasmissione del virus. Per questo dico che tenere il certificato verde oggi è una decisione squisitamente politica e non sanitaria”.Proseguendo lo stesso ragionamento per l’esperto “un Paese democratico non può marginalizzare a lungo il 10% della popolazione”.Il virus diventerà endemico e poi servirà la curaPer Crisanti, quindi, più del fattore stagionale, cioè l’arrivo di temperature più calde, dell’estate, conta il fattore vaccinale.“Tra cinque mesi l’effetto del vaccino sarà scemato e potremmo avere più contagiati”.“Meglio riaprire ora che tra sei mesi, perché così si favorisce il processo che porta il virus a diventare endemico. Può sembrare un paradosso, ma se tu chiudi fino ad arrivare a contagi zero, poi come riapri l’epidemia riesplode, perché il Covid non è circolato e la popolazione non si è immunizzata abbastanza. È un po’ quello che è successo nell’estate di due anni fa”.“Anche il morbillo è endemico, ma solo in un caso su mille rischia di essere letale. Così il Covid, quando diventerà endemico non smetterà di uccidere, ma colpirà solo i fragili. Per questo nella nuova fase si potrebbe vaccinare solo loro”.E poi, in ultima analisi servirà la vera cura contro il Covid che ancora manca, sottolinea.

