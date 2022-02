https://it.sputniknews.com/20220221/covid-berlusconi-e-arrivato-anche-in-italia-il-momento-di-allentare-le-restrizioni-15238707.html

Covid, Berlusconi: "E' arrivato anche in Italia il momento di allentare le restrizioni"

Covid, Berlusconi: "E' arrivato anche in Italia il momento di allentare le restrizioni"

Forza Italia sta lavorando ad un piano per la graduale dismissione del Green pass che verrà consegnato nei prossimi giorni. Lo ha annunciato l'ex premier su... 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T18:27+0100

2022-02-21T18:27+0100

2022-02-21T18:27+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14691620_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_fc656e3dd0723097bac27e5d4c3fb0fd.jpg

"Come in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti" le norme anti Covid. Lo afferma in un post di Facebook Silvio Berlusconi, ricordando la "serietà e il grande spirito di sacrificio" con cui gli italiani hanno affrontato questa "sfida difficilissima". La situazione della pandemia ed il numero dei ricoveri consentono di "guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia", ha detto il Cavaliere. Inoltre, la decisione di allentare le restrizioni a partire dal 31 marzo restituirà a molti settori la possibilità di "rimettersi in carreggiata"."Siamo dunque al lavoro - annuncia il leader di Forza Italia - per scrivere un piano di graduale dismissione del Green pass a partire dai contesti che, secondo gli esperti, risultano meno pericolosi per la salute pubblica, come le attività commerciali e di intrattenimento". Il piano verrà consegnato al governo nei prossimi giorni. L'obiettivo, precisa Berlusconi, è quello di consentire agli italiani di trascorrere una stagione estiva "finalmente spensierata" senza limitazioni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia