Bari, maxi operazione antidroga: 43 arresti

Imponente blitz della polizia contro la criminalità organizzata dopo indagini coordinate dalla DDA. Impegnati sul campo più di 300 poliziotti. 21.02.2022, Sputnik Italia

La Polizia di Stato ha arrestato 43 persone in una maxi retata tra Bari e Bitonto. L'operazione di contrasto alla criminalità organizzata è scattata alle prime luci dell'alba di lunedì mattina ed ha impegnato sul campo più di 300 uomini della Squadra Mobile. Le misure di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari sono scattate al termine delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Sui reati contestati pesa l'aggravante del metodo mafioso. Con un lungo e articolato lavoro d'indagine gli inquirenti hanno portato alla luce un'organizzazione criminale che gestiva lo spaccio in città e provincia. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della mattinata in una conferenza stampa in Procura, alla presenza del procuratore, Roberto Rossi, e del Direttore Centrale Anticrimine Prefetto, Francesco Messina.

