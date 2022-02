https://it.sputniknews.com/20220221/australia-il-governo-riapre-le-frontiere-ai-turisti-dopo-due-anni-15230117.html

Australia, il governo riapre le frontiere ai turisti dopo due anni

Australia, il governo riapre le frontiere ai turisti dopo due anni

Australia non apriva le porte ai turisti dal periodo pre-pandemia. Il primo volo internazionale è atterrato a Sidney alle ore 6.30. 21.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-21T14:06+0100

2022-02-21T14:06+0100

2022-02-21T14:06+0100

australia

turismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/10272966_0:89:999:651_1920x0_80_0_0_91dcf8ea31b93670630f83601ac163ac.jpg

"L'attesa è finita" così il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato la riapertura del paese ai turisti dopo oltre due anni. Il leader del governo si trovava all'Aeroporto di Melbourne per annunciare la fine delle restrizioni, considerate tra le più rigide del mondo. L'Australia è stato uno dei paesi con le restrizioni più rigide per contrastare il Covid. Iconico è stato il caso di Novak Djokovic. Infatti il Down Under è un esempio del cambio di approccio del governo; dalla tolleranza zero ad una sorta di convivenza col Covid. Ma come specificato da Morrison, si potrà entrare solo se vaccinati con doppia dose e muniti di tampone antigenico o molecolare alle partenze. "Tutti sono tenuti a rispettarla. Ed è molto importante che le persone capiscano questo requisito se vogliono venire in Australia'' ha specificato il leader liberale.Ieri il Paese ha registrato 16 mila nuovi casi e 33 morti. Australia ha vissuto il picco dei contagi proprio con l'arrivo della variante Omicron ma con il 94% della popolazione vaccinata il governo ha deciso di aprire le porte al turismo. Questa mattina i nuovi turisti arrivati sono stati accolti con fiori e pupazzetti da una folla festante. "E molto emozionante. Non vedevo mio padre da quattro anni" ha dichiarato una donna appena giunta a Sidney, una madre in lacrime ha abbracciato suo figlio :"724 giorni separati e lui è il mio unico figlio. Io sono solo e questo significa il mondo per me." ha dichiarato ai giornalisti. Per oggi sono previsti 50 voli internazionali diretti verso il Down Under.

https://it.sputniknews.com/20220215/vaccino-covid-djokovic-pronto-a-rinunciare-a-winbledon--il-prezzo-che-sono-disposto-a-pagare-15119853.html

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

australia, turismo