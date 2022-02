https://it.sputniknews.com/20220221/africa-niger-7-bambini-uccisi-per-errore-in-un-raid-dellesercito-15220997.html

Africa, Niger: 7 bambini uccisi per errore in un raid dell'esercito

Strage in un villaggio della regione di Maradi nel sud del Paese. Il bilancio è di 7 bambini morti. L'esercito nigeriano ha bombardato con un raid aereo un... 21.02.2022, Sputnik Italia

7 bambini morti e altri 5 feriti: questo è il bilancio di un raid aereo dell'esercito nigeriano al confine con il Niger, che ha causato per errore vittime civili. Il raid era rivolto contro "banditi armati", nella regione di "Maradi", nel sud del Paese, al confine, ma ad essere stati colpiti sono stati gli abitanti di un villaggio. Lo riporta il governatore della regione: L'obiettivo del raid era in realtà un gruppo di uomini armati che imperversa nella regione, tra razzie e rapine di vario tipo. Il risultato è stata una vera e propria strage.Il Paese è stretto da anni in una morsa tra i terroristi islamici di Boko Haram*, attivi nella vicina Nigeria ma con continui sconfinamenti nello stesso Niger, e le molte formazioni di banditi presenti sul proprio territorio. Non mancano poi gruppi di ispirazione Isis* e Al-Qaida*, le cui frequenti incursioni lasciano sul terreno spesso vittime. Stando a dati ufficiali Unhcr la regione di Maradi ospita ben 100mila rifugiati in fuga dagli attacchi dei gruppi jihadisti*.* Organizzazione terroristica internazionale vietata in Russia ed altri Paesi.

