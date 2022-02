https://it.sputniknews.com/20220220/usa-falco-pipistrello-avvistato-per-la-prima-volta-15193543.html

Usa, Falco pipistrello avvistato per la prima volta

Usa, Falco pipistrello avvistato per la prima volta

Un rarissimo Falco pipistrello è stato avvistato in Texas. È il primo della sua specie mai documentato negli Stati Uniti d'America. 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T07:03+0100

2022-02-20T07:03+0100

2022-02-20T07:03+0100

usa

animali

scoperta

mondo

uccelli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/772/17/7721718_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48644dc262319765df2fb999a0c7bfd8.jpg

Il "Fish and Wildlife Service" riporta su Facebook l'annuncio di un eccezionale avvistamento: Un rarissimo esemplare di Falco pipistrello è stato fotografato al Santa Ana National Wildlife Refuge in Texas.Il post recita: Nel post si sottolinea che "questa è la prima volta che un falco pipistrello è mai stato visto negli Stati Uniti".La specie è tipica del Messico, di tutta l'America Centrale e del Sud America in genere, ma non era mai stata notata la sua presenza negli Stati Uniti. Il Santa Ana National Wildlife Refuge ha affermato che il falco è stato avvistato per la prima volta a dicembre. Si ritiene che possa trattarsi di un esemplare giovane, vista la sua particolare colorazione.

https://it.sputniknews.com/20220117/ll-piu-antico-animale-ibrido-bioingegnerizzato-del-mondo-scoperto-in-siria-14639752.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, animali, scoperta, mondo, uccelli