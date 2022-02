https://it.sputniknews.com/20220220/un-decalogo-per-i-migranti-bufera-sui-consiglieri-della-lega-a-caltanissetta-15216821.html

"Un decalogo per i migranti". Bufera sui consiglieri della Lega a Caltanissetta

"Un decalogo per i migranti". Bufera sui consiglieri della Lega a Caltanissetta

Polemiche a Caltanissetta per la proposta di due consiglieri leghisti di affiggere in città un decalogo per far rispettare il decoro agli extracomunitari. Il... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T19:11+0100

2022-02-20T19:11+0100

2022-02-20T19:11+0100

politica

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/9496494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d863b92360569bca6d575ee2aedafb3.jpg

È polemica a Caltanissetta per la richiesta dei consiglieri leghisti Valeria Visconti e Oscar Aiello di affiggere sui muri del centro cittadino un “decalogo” destinato ai migranti sulle buone maniere da rispettare in città.La proposta, come riferisce l’Ansa, è contenuta in un’interpellanza destinata al sindaco, Roberto Gambino, del Movimento 5 Stelle. Nello specifico i consiglieri chiedevano di “affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un'ordinanza-decalogo con le principali regole comportamentali, da far rispettare agli extracomunitari che sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono".Intanto, i consiglieri si difendono sostenendo come l’iniziativa sia volta a favorire l’integrazione degli extracomunitari. “Non c'era alcun intento di discriminare”, spiega Aiello, citato dal Giornale. E a difesa dei rappresentanti della Lega al consiglio comunale scende in campo anche il deputato Alessandro Pagano, che parla di “strumentalizzazione” da parte della giunta pentastellata.“L’interpellanza – scrive il parlamentare leghista sui social - è stata scritta a fine gennaio, quando la prima firmataria Valeria Visconti era ancora nel gruppo misto. Poteva già allora, il Movimento 5 Stelle gridare allo scandalo se fosse stato in buona fede e avrebbe potuto prendere posizione subito dopo aver ricevuto formalmente l’interpellanza e non dopo 20 giorni”.“Chi parla di razzismo, piuttosto che di aiuto agli immigrati, così come scritto nell’interpellanza, dimostra solo il proprio fallimento amministrativo”, conclude il deputato.Nel frattempo, continuano gli sbarchi sulle coste siciliane. Ieri a Pozzallo sono sbarcati 247 stranieri che erano a bordo della Ocean Viking, la nave della Ong francese Sos Mediterranèe. Sempre a largo di Pozzallo è stato intercettato dalla Capitaneria di Porto un veliero che trasportava 94 migranti, di cui 54 minori. Infine, in 43 sono approdati a Crotone dopo aver affrontato la traversata a bordo di un’altra barca a vela.

https://it.sputniknews.com/20220212/migranti-calogero-pisano-fdi-situazione-fuori-controllo-2022-anno-boom-di-sbarchi-15081382.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, migranti