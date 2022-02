https://it.sputniknews.com/20220220/ucraina-potrebbe-ritrovarsi-nella-situazione-delliran-con-luscita-dal-memorandum-di-budapest-15214840.html

Ucraina potrebbe ritrovarsi nella situazione dell'Iran con l'uscita dal Memorandum di Budapest

Ucraina potrebbe ritrovarsi nella situazione dell'Iran con l'uscita dal Memorandum di Budapest

Kiev potrebbe rischiare sanzioni qualora uscisse dal Memorandum di Budapest, come ipotizzato dal presidente Zelensky, secondo un politologo. 20.02.2022

Le dichiarazioni del presidente ucraino Vladimir Zelensky sul possibile riconoscimento del Memorandum di Budapest come di un trattato non più valido sono piuttosto retoriche, azioni in questa direzione possono mettere l'Ucraina nella situazione dell'Iran con lo spettro delle sanzioni, ha dichiarato a Sputnik il politologo Konstantin Kalachev. Dopo il crollo dell'Urss, Kiev ereditò un importante arsenale nucleare. Tuttavia nel 1994 Ucraina, Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno firmato il Memorandum di Budapest, che fungeva da accordo internazionale sulle garanzie di sicurezza in cambio dell'adesione dell'Ucraina al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Zelensky ha dichiarato alla Conferenza di Monaco che avrebbe avviato i negoziati tra i partecipanti al memorandum. Secondo il capo di Stato ucraino, se non avranno luogo o se non ci saranno garanzie di sicurezza per Kiev, "l'Ucraina avrà tutto il diritto di credere che il Memorandum di Budapest non è più valido e tutte le decisioni del pacchetto del 1994 saranno riviste."Ha ricordato che l'Ucraina ha firmato il Memorandum di Budapest come Stato non nucleare. Secondo lui, è comprensibile che in Europa nessuno voglia vedere un'altra potenza nucleare, perché ogni nuovo possessore di armi nucleari è una minaccia non solo per i suoi vicini più prossimi. L'Ucraina negli anni potrebbe dotarsi di missili a medio raggio, ha detto, ma la domanda è come si comporterà la Russia in questo sviluppo degli eventi. A suo avviso, Zelensky è ben consapevole che il lavoro dell'Ucraina sulle armi nucleari non passerà inosservato alla Russia. "Allora questo sarà un vero motivo per lanciare un attacco preventivo contro quei centri scientifici che saranno coinvolti in questi sviluppi. Il che, in effetti, comporta rischi di guerra. Quindi immagino che le dichiarazioni di Zelensky sulla possibilità di ritirarsi dal Memorandum di Budapest e sulla possibilità che l'Ucraina acquisisca lo status di potenza nucleare siano per lo più retoriche, ma in Ucraina queste storie, penso che queste dichiarazioni abbiano suscitato molto entusiasmo per il presidente Zelensky e la sua popolarità, di sicuro, dovrebbe salire. Ma se ci saranno azioni dietro le parole è un interrogativo. Penso molto probabilmente no", ha concluso l'esperto.

ucraina

russia

iran

