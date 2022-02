https://it.sputniknews.com/20220220/traghetto-grimaldi-lines-trovato-vivo-uno-dei-passeggeri-dispersi-15206081.html

Traghetto Grimaldi Lines, trovato vivo uno dei passeggeri dispersi

Traghetto Grimaldi Lines, trovato vivo uno dei passeggeri dispersi

Un passeggero di nazionalità lituana presente a bordo del traghetto della Grimaldi Lines incendiatosi due notti fa al largo di Corfù, è stato trovato... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T13:19+0100

2022-02-20T13:19+0100

2022-02-20T13:40+0100

La notizia, riportata dall’Ansa, è stata ufficializzata dalla Guardia costiera greca all’Afp.Secondo quanto riportato il superstite è stato avvistato a poppa della nave e si è messo in contatto con i soccorritori, anche se non è stato riferito in che modo si sia messo in contatto con i soccorritori.Proseguono i tentativi di spegnere l’incendio e di evitare sversamenti in mare e che la nave affondi. Per gli sversamenti si trovano da tempo sul posto due navi specializzate italiane, pronte a intervenire in caso di sversamento del carburante in mare.Si cercano ancora altri dispersi che mancano all’appello, anche se si riducono le speranze di trovarli ancora in vita.Oltre 270 tra passeggeri e membri dell’equipaggio si sono messi in salvo grazie all’intervento di una nave multiruolo della Guardia di Finanza e navi della Guardia costiera greca.L'arrivo di italiani sopravvissuti a BrindisiIntanto è arrivata al molo di Costa Morena del porto di Brindisi, la nave Florencia della compagnia Grimaldi Lines che trasporta 48 sopravvissuti all'incendio del traghetto Euroferry Olympia, andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì al largo di Corfù (Grecia).A bordo, secondo quanto riferisce la compagnia Grimaldi Lines, ci sarebbero in tutto 48 sopravvissuti al tragico incendio, tra i quali una ventina di italiani.

