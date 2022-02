https://it.sputniknews.com/20220220/torino-proteste-per-caro-bollette-allevatori-e-agricoltori-con-animali-e-trattori-in-pieno-centro--15213026.html

Torino, trattori in piazza per protestare contro il caro-bollette

20.02.2022



Il centro di Torino è stato invaso nella giornata di oggi da un corteo di allevatori e agricoltori con tanto di trattori e bestiame al seguito.La manifestazione, organizzata nella centralissima piazza Vittorio Veneto dall'associazione di categoria Coldiretti, ha visto la grande partecipazione degli appartenenti del settore agroalimentare del Paese, uniti nella protesta per i crescenti costi dell'energia, che portano a produrre praticamente in perdita. Tante le scritte e gli slogan lanciati dalla manifestazione, a partire da "Il latte delle nostre mucche è la vostra colazione", a riferimenti al covid: "Non ci ha fermato il Covid, ci provano gli speculatori", o invocazioni a Draghi: "Draghi aiutaci tu". Stando ad una recente indagine della Coldiretti diffusa in occasione della stessa manifestazione, quasi un agricoltore su tre è oggi costretto a ridurre la produzione di cibo, con una "situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari e, con esse, la sovranità alimentare del Paese".Le richieste dei manifestanti vanno, oltre che ad una riduzione dei costi dell'energia, anche all'esortazione a sbloccare i finanziamenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili dall’agricoltura, secondo quanto previsto da Pnrr, come da nota Coldiretti: Per l'occasione in piazza Vittorio Veneto è stata anche allestita una stalla con tanto di bovini.

