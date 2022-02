https://it.sputniknews.com/20220220/telefonata-tra-putin-e-macron-discussa-escalation-nel-donbass-15215445.html

La conversazione telefonica tra i due leader è avvenuta su iniziativa di Parigi. 20.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con l'omologo francese Emmanuel Macron, riporta l'ufficio stampa del Cremlino.La conversazione telefonica tra i due leader è avvenuta su iniziativa di Parigi.In particolare le parti hanno espresso preoccupazione per il degradamento della situazione nel Donbass. Allo stesso tempo Putin ha notato che alla base dell'escalation ci sono le provocazioni delle forze di sicurezza ucraine ed ha attirato l'attenzione sulle forniture di armia NATO all'Ucraina.Il presidente russo ha inoltre sottolineato che le autorità di Kiev simulano il processo diplomatico e si rifiutano ostinatamente di attuare gli accordi di Minsk. Inoltre Putin ha ribadito la necessità che gli Stati Uniti insieme ai partner della Nato prendano sul serio le richieste della Russia di garanzie di sicurezza e rispondano ad esse in modo concreto e puntuale.Il conflitto nel DonbassIl conflitto in Donbass tra il governo ucraino e le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) è in corso dall'aprile 2014. Le ostilità sono iniziate dopo che la DPR e la LPR hanno dichiarato l'indipendenza, a seguito del colpo di stato a Kiev nel febbraio del 2014.Gli accordi di pace di Minsk, volti a trovare una soluzione politica al conflitto, sono stati negoziati dai leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina, il così detto Formato Normandia, nel febbraio del 2015.Tuttavia, gli accordi finora non sono stati rispettati. Mosca ha ripetutamente affermato che Kiev non sta rispettando gli accordi di Minsk e sta ritardando i negoziati per risolvere il conflitto.Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente notato che Kiev aveva inviato metà dell'intero contingente delle forze armate ucraine nel Donbass, esprimendo anche preoccupazione verso i paesi occidentali, che continuano a fornire supporto militare al governo ucraino.Questa settimana la situazione sulla linea di contatto nel Donbass è gravemente peggiorata: Kiev sta ignorando tutti gli accordi raggiunti in precedenza e bombarda regolarmente le posizione degli autonomisti russofoni, anche utilizzando armi vietate dagli accordi di Minsk. Per questo motivo, le autorità delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk hanno iniziato l'evacuazione dei civili in Russia.Ciò si svolge sullo sfondo delle continue accuse da parte dei media e leader occidentali "sull'imminente invasione" russa dell'Ucraina, affermazioni che Mosca respinge come infondate e assurde. Il Cremlino sottolinea che queste accuse vengono utilizzate come pretesto per giustificare la crescente presenza militare della NATO vicino ai confini della Russia.

