https://it.sputniknews.com/20220220/stoltenberg-nato-sostiene-sforzi-diplomatici-per-risolvere-crisi-ucraina-evitare-la-guerra-15218737.html

Stoltenberg: Nato sostiene sforzi diplomatici per risolvere crisi ucraina, evitare la guerra

Stoltenberg: Nato sostiene sforzi diplomatici per risolvere crisi ucraina, evitare la guerra

La Nato sostiene ogni sforzo diplomatico per risolvere la crisi in corso sull'Ucraina, l'obiettivo principale è scongiurare un conflitto militare, ha affermato... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T18:11+0100

2022-02-20T18:11+0100

2022-02-20T18:12+0100

jens stoltenberg

nato

ucraina

russia

donbass

conflitto nel donbass

occidente

europa orientale

sicurezza internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619164_0:127:2852:1731_1920x0_80_0_0_6f1830bb97e4ddda71af458996957f52.jpg

Stoltenberg ha aggiunto che a questo scopo l'alleanza è pronta anche a tenere una nuova riunione del Consiglio Russia-Nato. "Se la Russia deciderà di usare la forza, allora probabilmente un gran numero di persone sarà costretta a fuggire dall'Ucraina", ha affermato il segretario generale della Nato, aggiungendo che i paesi membri della Nato sarebbero pronti a rispondere al flusso di profughi in caso di guerra in Ucraina. Stoltenberg ha ribadito ancora che la Russia sta concentrando le truppe al confine con l'Ucraina, nonostante il ministero della Difesa russo abbia annunciato il ritorno dei soldati alle basi di dislocazione permanente.Da dicembre l'amministrazione Biden e lo stesso presidente americano hanno ripetutamente accusato la Russia di voler invadere l'Ucraina, tesi che Mosca ha negato con veemenza.Nel frattempo, la situazione nell'irrequieta regione ucraina del Donbass è peggiorata quando le forze governative ucraine hanno intensificato i bombardamenti contro i territori controllati dalle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk.Sullo sfondo dell'escalation nella regione, le autorità della DPR e della LPR hanno avviato l'evacuazione dei civili, donne bambini e anziani, in Russia. A sua volta il leader della DPR Denis Pushilin ha avvertito che si aspetta che il presidente ucraino Vladimir Zelenskyy ordini un'offensiva contro le autoproclamate repubbliche nel breve.

https://it.sputniknews.com/20220220/ambasciatore-russo-negli-usa-mosca-non-ha-nessun-piano-di-invasione-dellucraina-15218205.html

ucraina

russia

donbass

europa orientale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jens stoltenberg, nato, ucraina, russia, donbass, conflitto nel donbass, occidente, europa orientale, sicurezza internazionale