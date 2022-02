https://it.sputniknews.com/20220220/stati-uniti-in-vendita-fucile-dassalto-per-bambini-in-grado-di-sparare-proiettili-veri-15206675.html

Stati Uniti, in vendita fucile d'assalto per bambini in grado di sparare proiettili veri

Stati Uniti, in vendita fucile d'assalto per bambini in grado di sparare proiettili veri

Negli StatI Uniti è stato lanciato un fucile, JR-15, esatta riproduzione del più grande "AR-15", adatto anche ai più piccoli. Può sparare perfettamente... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T10:30+0100

2022-02-20T10:30+0100

2022-02-20T10:30+0100

usa

costume, società e curiosità

sicurezza

mondo

allerta

bambini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/877/10/8771092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f258a7bda170a4984d0d85123bee2a0.jpg

I meno accorti potranno pensare che si stia parlando di un giocattolo, una esatta riproduzione, ma innocua, di armi letali in dotazione da parte di eserciti, forze di polizia e quant'altro.Ma attenzione, qui non si parla di riproduzioni incapaci di offendere, JR-15, è perfettamente in grado, come riferiscono i suoi creatori orgogliosamente, di sparare proiettili veri, e di essere quindi letale come il "suo fratello maggiore AR-15". Il fucile d'assalto per bambini, è una fedele riproduzione più leggera, pesa meno di un chilo, del suo omologo maggiore. Difatti lo slogan pubblicitario che ne elogia le caratteristiche recita:In un Paese in cui frequenti sono le stragi in scuole, cinema, centri commerciali e in famiglia, ad opera di persone in possesso di armi da fuoco, la cosa desta scalpore. L'acronimo che dà il nome al fucile, JR-15, sta per "Junior"; difatti il prototipo prodotto per i più piccoli pesa circa il 20% in meno rispetto a quello più grande. La ditta produttrice ha espresso così entusiasmo per il prodotto, che costa per altro circa 389 dollari, ed è quindi relativamente accessibile alle tante famiglie medie americane. Un po' meno entusiasti le varie associazioni che si battono contro la diffusione delle armi da fuoco nel Paese, che hanno reagito con orrore al lancio del nuovo prodotto. La versione per adulti del JR-15, l'AR-15, è stata impiegata in ben 11 sparatorie di massa negli Stati Uniti dal 2012 a questa parte.

https://it.sputniknews.com/20211201/usa-3-studenti-uccisi-in-una-sparatoria-in-una-scuola-fermato-il-sospettato-ha-15-anni-13988915.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, costume, società e curiosità, sicurezza, mondo, allerta, bambini