Soldati Usa in Polonia iniziano esercitazioni vicino al confine ucraino

I soldati americani recentemente arrivati ​​in Polonia hanno iniziato esercitazioni vicino al confine con l'Ucraina. 20.02.2022, Sputnik Italia

Le manovre coinvolgono soldati americani e polacchi, come annunciato dal ministro della Difesa nazionale della Repubblica Mariusz Blaszczak."Nel fine settimana, i soldati della 18° divisione meccanizzata (esercito polacco - ndr) hanno iniziato esercitazioni congiunte nel sud-est della Polonia con i soldati americani dell'82° divisione aviotrasportata dell'esercito americano", ha scritto Blaszczak su Twitter. Di recente, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno schierato rispettivamente altri 1.700 e 350 soldati in Polonia. Successivamente, il Pentagono ha annunciato il trasferimento di altre 3.000 unità in Polonia.

Notiziario

