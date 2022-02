https://it.sputniknews.com/20220220/quasi-7mila-profughi-del-donbass-accolti-nella-regione-di-rostov-15212409.html

Quasi 7mila profughi del Donbass accolti nella regione di Rostov

Quasi 7mila rifugiati delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk si trovano nei centri di accoglienza temporanea della regione di Rostov, ha affermato il viceministro della politica regionale della regione Sergey Tyurin. In precedenza, la leadership della DPR e della LPR ha annunciato l'evacuazione temporanea dei civili nella regione di Rostov a seguito della minaccia dell'offensiva delle forze di Kiev. L'evacuazione riguarda donne, bambini e anziani. Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ordinerà presto ai militari di lanciare un'offensiva nel Donbass per realizzare il piano di invasione dei territori della DPR e della LPR, ha affermato in precedenza il leader degli autonomisti di Donetsk Denis Pushilin.

