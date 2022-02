https://it.sputniknews.com/20220220/piu-di-30mila-residenti-di-dpr-e-lpr-hanno-attraversato-il-confine-con-la-russia-in-un-giorno-15209924.html

Più di 30mila residenti di DPR e LPR hanno attraversato il confine con la Russia in un giorno

Più di 30mila residenti di DPR e LPR hanno attraversato il confine con la Russia in un giorno

Sono più di 30mila i civili provenienti dai territori delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk che hanno attraversato il confine con la... 20.02.2022, Sputnik Italia

Secondo il dipartimento di frontiera dell'FSB russo, nella regione di Rostov, più di 30.000 residenti delle autoproclamate DPR e LPR hanno attraversato il confine con la Federazione Russa in un solo giorno. Le autoproclamate repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk avevano annunciato venerdì l'evacuazione dei loro cittadini a causa dell'inasprirsi delle tensioni sulla linea di contatto nel sud-est dell'Ucraina e nel timore di un attacco da parte delle forze di Kiev.Le operazioni per l'evacuazione dei civili sono ancora in corso.

