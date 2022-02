Per ministro Difesa ucraino "inopportuno" parlare di invasione russa nei prossimi giorni

"Oggi, in questo momento, la Russia non ha ancora formato una forza d'attacco in nessuna città che circonda l'Ucraina. Pertanto, secondo me è inappropriato parlare di attacco domani o dopodomani. Ma questo non significa significa che i rischi sono bassi e non significa che non ci sia alcuna minaccia. Voglio ricordare ai nostri partner che la minaccia esiste dal 2013", ha detto Reznikov all'emittente ucraina 1+1.