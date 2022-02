https://it.sputniknews.com/20220220/per-ex-eurodeputato-accordi-di-minsk-e-pace-in-ucraina-sono-lultima-cosa-che-vogliono-usa-e-gb-15200645.html

Per ex eurodeputato accordi di Minsk e pace in Ucraina sono l'ultima cosa che vogliono Usa e Gb

Con la situazione nell'Ucraina orientale che peggiora ogni giorno, l'Occidente continua a parlare di "minaccia russa" e promette sanzioni "mai viste" contro la... 20.02.2022, Sputnik Italia

Nick Griffin, analista politico ed ex europarlamentare, riflette sulle ragioni geopolitiche, economiche e storiche per cui l'Occidente ha cercato di costringere la Russia alla guerra con l'Ucraina, perché l'Occidente chiude gli occhi sulle violazioni sistematiche degli accordi di Minsk da parte di Kiev, e perché nessuno in Occidente si preoccupa del disastro umanitario nelle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk nel Donbass."Washington e Westminster cercano disperatamente di costringere Vladimir Putin ad abbandonare la sua politica di autocontrollo e negoziazione. Intendono non lasciargli altra scelta che usare la forza militare in difesa della popolazione russofona del Donbass. Pertanto i leader della Nato sono ora impegnati nella più sfacciata e irresponsabile operazione di destabilizzazione e guerra ibrida da quando hanno usato i terroristi islamici per distruggere la Libia e hanno tentato di usarli per disgregare la Siria", ha affermato a Sputnik Nick Griffin, rispondendo alla domanda su come mai l'asse transatlantico non solo ignora, ma incoraggia le provocazioni di Kiev nel Donbass.Per l'ex eurodeputato, la campagna occidentale in Ucraina è ancora più importante delle azioni destabilizzanti in Medio Oriente, motivate dall'aspirazione di ottenere vantaggi geopolitici.Per Griffin gli Usa "non sono più il colosso sicuro di sé che ha cavalcato il mondo qualche decennio fa" ed anche il Regno Unito è sulla stessa barca, inoltre a livello ideologico vedono la Russia come il Paese che incarna il "tradizionalismo cristiano arcaico che tanto detestano" e che contrasta la loro "crociata liberale". Ma nella crisi ucraina c'è qualcosa di "pratico"."L'èlite politica di Washington che controlla il semi-senile "presidente", sa che Nord Stream-2 è molto più di una relazione commerciale di energia reciprocamente vantaggiosa tra Germania e Russia. A breve termine, comporterà anche un ulteriore disastro finanziario per lo Stato cliente dell'Ucraina, già fallito. Nel lungo termine, Nord Stream comporta una relazione sempre più stretta tra Germania e Russia, che a sua volta rappresenterebbe un enorme passo avanti verso la creazione di un gigantesco blocco di libero scambio eurasiatico." L'ex europarlamentare è inoltre convinto che "la fomentazione della guerra in Ucraina è un tentativo di riprendersi dalla sconfitta dell'avventura jihadista anglo-sionista in Siria e dalla debacle in Afghanistan."Griffin ha poi sostenuto che la chiave per la stabilità in Ucraina è l'implementazione degli accordi di Minsk, ma è "l'ultima cosa che vogliono gli Stati Uniti e il Regno Unito", per questo sono disposti a chiudere gli occhi per le violenze nel Donbass anche con le segnalazioni dell'Osce.Griffin ha poi sostenuto che a prescindere dallo sviluppo degli eventi in Ucraina, sia Biden che Johnson cercheranno di uscirne vincitori, cercando di mascherare i loro problemi interni."Se la Russia sarà costretta ad agire, allora il Nord Stream-2 verrà fermato, infliggendo ingenti danni economici alla Germania e costringendo Berlino a rimettersi in riga completamente sotto la dominazione anglosassone. Se, d'altra parte, la Russia riesce a tenersi fuori dalla guerra per procura dell'Occidente, allora Biden e Johnson grideranno che è stata la loro "risolutezza" a "scostare Putin e salvare l'Ucraina e la libertà". Quindi, nei loro calcoli pericolosamente illusi, non importa se la crisi finisce in guerra o in pace. Per loro, è una vittoria in entrambi i casi. Ecco perché gli yankee e gli inglesi sono fin troppo felici di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino."L'ex eurodeputato ha dato una sua spiegazione dell'indifferenza occidentale agli sfollati del Donbass, costretti a lasciare la propria terra per il rischio di conflitto."Le élite politiche hanno sempre la deplorevole tendenza a vedere le sofferenze delle "piccole persone" come un prezzo che vale la pena pagare per il proprio vantaggio. Concludendo la riflessione sull'indifferenza occidentale Griffin ha affermato:"Perché qualcuno dovrebbe aspettarsi che gli eredi di coloro che hanno cancellato Wounded Creek, Dresda e Hiroshima facciano qualcosa per poche centinaia di migliaia di slavi impoveriti? Se mai c'è stato un gruppo che ha meritato di essere processato per il crimine di aver pianificato una guerra aggressiva, in questo momento si trova nei corridoi del potere a Washington e Westminster."

