Pechino 2022 si chiude: ora tocca a Milano-Cortina 2026

Si sono concluse le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e con un bottino di medaglie più che lusinghiero per l'Italia.

Durante la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, a cui ha preso parte il presidente cinese Xi Jinping e il capo del Cio, Thomas Bach, la fiaccola olimpica è stata consegnata a Milano-Cortina 2026 che ospiteranno le prossime olimpiadi invernali.Ammainata la bandiera dei giochi olimpici, Xi Jinping l’ha ceduta al presidente del Cio, Thomas Bach, che a sua volta l’ha ceduta ai sindaci delle due città, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina.Questa è la prima volta che il passaggio di consegne coinvolge due sindaci.Durate la cerimonia c’era tanta Italia, tra cui la cantante milanese Malika Ayanne che con la sua canzone ‘Un po’ più in là’, è in lizza per l’inno dell’Olimpiade Invernale italiana.Ma a Pechino vi era anche il giovane violoncellista italiano Giovanni Andrea Zanon, che ha suonato con un pregiatissimo Guarneri del Gesù del valore di oltre 5 milioni di euro, messogli a disposizione da un facoltoso collezionista.I Giochi Olimpici invernali in ItaliaMilano-Cortina 2026 saranno i terzi Giochi olimpici disputati in Italia dalla loro costituzione nel 1924.Per Cortina si tratta dei secondi Giochi, dopo i VII Giochi olimpici invernali del 1956, quindi ben 50 anni dopo è stata Torino 2006 ad ospitare i XX Giochi olimpici invernali.I XXV Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, si disputeranno da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026. Successivamente, da venerdì 6 a domenica 15 marzo 2026 sono in calendario i XIV Giochi Paralimpici Invernali.

