Odissea trasporti a Roma, tra Metro A e B ferme e blocco delle auto nel centro

Odissea trasporti a Roma, tra Metro A e B ferme e blocco delle auto nel centro

Tornano a Roma le domeniche ecologiche ed anche i blocchi al traffico delle auto. In contemporanea, però, ci sono lavori sulle linee della Metro A e B. Per chi... 20.02.2022, Sputnik Italia

Procediamo con ordine e vediamo quelle che sono le importanti modifiche alla viabilità privata e pubblica a Roma per i prossimi mesi e oltre.Blocco auto a Roma per la domenica ecologicaIl divieto di circolazione delle auto a Roma questa domenica è in vigore dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 in tutte le zone centrali della città.Consentito, tuttavia, il transito alle auto a benzina euro 6 considerate meno inquinanti e alle moto a quattro tempi euro 3 e successive.Circolazione consentita anche ai ciclomotori a due ruote a quattro tempi euro 2 e successive.Possono circolare i veicoli elettrici, quelli ibridi a mentano e a Gpl, compresi gli altri bi-fuel, purché marcianti con metano o Gpl.Autorizzati anche i mezzi con contrassegno disabili e quelli dei servizi in sharing.Blocco delle Metro A e BPassiamo alle chiusure delle Metro A e B di Roma. Qui si tratta di chiusure strutturali di svariati mesi e impatteranno anche sulla linea del tram 8.Per quanto riguarda la linea Metro A chiuderà tutte le sere alle ore 21 a partire da giugno e per 18 mesi.Chiusura anticipata alle ore 21 anche per la Metro linea B, ma soltanto da aprile a giugno.Le chiusure sono dovute ad un aggiornamento straordinario delle banchinette e anche dei sistemi antincendio che saranno svolti in orari notturni. In questo modo saranno spesi tutti i fondi messi a disposizione per Roma dall’allora ministro Graziano Delrio.La linea del tram 8 verrà completamente abolita per il momento, perché va rifatto completamente l’armamento. La linea resterà ferma per 6 mesi a partire da luglio.Inoltre è prevista una manutenzione sulle interconnessioni tra la linea A e C a San Giovanni e tra la linea B e C al nodo Colosseo.

