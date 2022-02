https://it.sputniknews.com/20220220/notte-di-sangue-a-milano-5-feriti-tra-cui-due-minorenni-in-serie-di-accoltellamenti-15212174.html

Notte di sangue a Milano: 5 feriti tra cui due minorenni in serie di accoltellamenti

Cinque distinti episodi di violenza andati in scena questa notte a Milano. La polizia non esclude un collegamento. Indagini in corso. Tra i feriti vi sono due... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T16:44+0100

Un 20enne gravemente ferito e trasportato d'urgenza all'iospedale Niguarda: questo il bilancio di una notte di violenza nel capoluogo lombardo. Intorno all'1 e 30, nel piazzale antistante la Stazione Centrale, in piazza Duca D'Aosta, un minorenne di origine straniera sui 16-17 anni è risultato ferito da un attacco all'arma bianca.Gli altri episodi sono avvenuti tra le 2 e le 5 di questa mattina. La violenza ha interessato le vie e i luoghi della movida: il primo episodio intorno alle 3 e 25, in piazza Gae Aulenti, dove un ragazzo di 18 anni è stato trasferito in codice verde all'ospedale, per una ferita da arma da taglio. Il secondo nella limitrofa via fratelli Castiglioni, praticamente in contemporanea al primo episodio, con un ragazzo di 20 anni ferito gravemente da una coltellata e trasportato al Niguarda, in codice rosso. Il terzo intorno alle 4 e 45 in corso Como, che ha interessato un 19enne trasferito poi in codice giallo al Policlinico. Il quarto è accaduto in viale Pasubio, alle 5 e 20. A esser ferito questa volta un 15enne, trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Indagano i Carabinieri sulla serie di incresciosi e preoccupanti episodi.

