Mosca-Italia, si riunisce in plenaria il Forum di Dialogo Italo Russo delle società civili

Mosca-Italia, si riunisce in plenaria il Forum di Dialogo Italo Russo delle società civili

Si svolgerà il 21 febbraio in formato ibrido (online ed in presenza) la riunione plenaria del Forum di Dialogo Italo Russo delle Società Civili.

L'evento si svolgerà in presenza, a Mosca, presso l'Accademica Diplomatica ed in video conferenza dall'Italia e sarà trasmesso in diretta sui canali social del Forum di Dialogo Italo Russo delle Società Civili. Il programma della riunione plenariaApriranno i lavori i saluti di benvenuto dell’Ambasciatore d’Italia a Mosca, Giorgio Starace e delll’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov.A seguire prenderanno la parola i copresidente per parte italiana e russa del Forum di dialogo italo-russo, Ernesto Ferlenghi Vladimir DmitrievI lavori si svolgeranno su 10 tavoli tematici:Che cos'è il Forum-Dialogo Italo-Russo della Società CivileIl Forum-Dialogo è stato creato per iniziativa della Presidenza della Federazione Russa e della Presidenza del Consiglio italiana nel 2004, come una piattaforma di dialogo tra la società civile. Si tratta di un progetto a lungo termine finalizzato ad un ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Russia e l’Italia.

